В ноябре выйдет обновленная версия игровой приставки Dendy

Компания Nintendo в ноябре выпустит в Японии обновленную версию игровой приставки Dendy. Она называется "мини-famicom" (сокращение от family computer, компьютер для всей семьи).

В приставку встроены два мини-контроллера, гарантирующие возможность установки и обновления только оригинального программного обеспечения. На игровую приставку предустановлено 30 игр.

Приставка поступит в продажу 10 ноября, ее предварительная стоимость - 5980 японских иен (около 60 долларов), передает ВВС.

Геймеры из других стран смогут заказать ее доставку в японских магазинах.

Dendy - известнейшая игровая приставка японской компании Nintendo. Она выпускалась с конца 1992 года и была очень популярна в республиках бывшего СССР, особенно в России, на Украине и в Казахстане.