В Кишиневе установили памятник трем мученикам

В парке Кафедрального собора по решению правительства установлен памятник трем мученикам: поэту и военному священнику Алексею Матеевичу, публицисту и адвокату Симеону Мурафе и меценату Андрею Ходороже.

Митрополит Владимир сказал в четверг на открытии памятника и литургии, что "сегодня исполняются 93 года со дня, когда был установлен памятник". Он отметил, что "памятник не завершен" и надеется, что "в ближайшее все работы будут выполнены".

Председатель Конституционного суда Александр Тэнасе сказал, что "эти три человека пожертвовали собой ради того, чтобы мы сегодня жили и развивались, знали свою культуру". По его словам, "это первый памятник, восстановленный полностью после разрушения Красной армией".

Как напоминает Инфотаг, в мае 2016 года правительство Молдовы по инициативе министерства культуры приняло решение о восстановлении и установлении памятника трем мученикам в сквере Кафедрального собора.