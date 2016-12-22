Вирус африканской чумы ввез в Молдову житель Дондюшанского района

"Африканскую чуму свиней в Молдову ввез из Могилева-Подольска житель Дондюшанского района, который купил в Украине свежую свинину", - об этом в четверг в ходе рабочего заседания сказал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама.

Он призвал граждан серьезно отнестись к проблеме, поскольку "если чума выйдет из-под контроля, то последствия будут очень серьезные".



Замдиректора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Всеволод Стамати сказал, что подготовлены информационные плакаты и брошюры, которые разосланы во все районы и мэрии для информирования населения об угрозе заражения свиней.



Он сообщил, что два населенных пункта, в которых ранее обнаружили очаги заболевания, взяты под контроль сотрудниками ANSA, и риск распространения чумы минимизирован, пишет Инфотаг.



"В Молдове нет подходящей лаборатории, которая могла бы с точностью подтвердить наличие чумы у погибших животных, поэтому образцы отправлены в испанскую лабораторию", - сказал он. Стамати напомнил, что больных животных необходимо уничтожить, при этом за каждую убитую свинью предусмотрена компенсация.



В среду правительство Молдовы приняло решение временно запретить ввоз свинины из Украины, как меру по борьбе с распространением африканской чумой свиней.