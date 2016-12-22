Россиянин заработал три миллиона долларов на продаже фейковых онлайн-книг

Россиянин Валерий Шершнев заработал три миллиона долларов на продаже фейковых онлайн-книг на Amazon.

Как сообщают СМИ, Шершнев более десяти лет работал разработчиком софта в нескольких компаниях Кремниевой долины, в том числе Microsoft. Однако затем он решил стать предпринимателем и основал стартап Alteroxity, который якобы помогал молодым авторам публиковать онлайн-книги.

Совладельцем компании стал еще один россиянин, Алексей Горов, который также вел интернет-курсы для писателей и рассказывал о том, как Alteroxity успешно разместила на Amazon книги более двух тысяч авторов. У всех их произведений были положительные отзывы.

Однако в реальности человека по имени Алексей Горов никогда не существовало, а сами книги представляли собой сгенерированный компьютерными алгоритмами текст с громкими заголовками вроде "Как бороться с прокрастинацией" и "Как вести аккаунты в социальных сетях". Шершнев также завел на Amazon более 80 000 фейковых аккаунтов, с которых писал положительные рецензии, передает Лента.ру.

При этом Alteroxity является публичной компанией, и поэтому журналистам удалось установить, что на своем бизнесе Шершнев заработал более трех миллионов долларов. Всего ему удалось разместить на Amazon 1453 книги.