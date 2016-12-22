Дерматологи: прыщавые люди живут дольше

Безупречная кожа — еще не повод для радости, утверждается в новом исследовании дерматологов из Лондонского королевского колледжа.

Акне доставляет молодым людям множество страданий, но их перспективы довольно оптимистичны. Как бы странно это ни звучало, высыпания на коже - гарант долгой жизни и отличного внешнего вида в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Лондонского королевского колледжа.

Они изучили образцы кожи, взятые у 1205 женщин-близнецов, четверть которых страдала акне. Выяснилось, что у последних существенно длиннее теломеры - концевые участки хромосом. Их можно сравнить с пластиковыми колпачками для каблуков, защищающими от изнашивания. С возрастом теломеры уменьшаются, и чем они прочнее, тем медленнее развиваются признаки старения. Интересно, что у прыщавых людей также оказался менее выраженным ген p53, запускающий апоптоз - регулируемую гибель клеток.

Ученым предстоит подробнее изучить этот механизм, чтобы выяснить, можно ли его регулировать и тем самым влиять на процесс увядания кожи, передает nat-geo.ru.