Солнце запустило на Земле геомагнитную бурю и северное сияние

Жители северных регионов Северной Америки и Евразии в течение нескольких дней могли наблюдать последствия обрушившейся на Землю геомагнитной бури в виде северного сияния.

Когда магнитные поля Солнца размыкаются, образуя корональные дыры, солнечные частицы отрываются от светила. Очередная корональная дыра оказалась направлена прямо на Землю. Сильный солнечный ветер ударил по нашей атмосфере, вызвав геомагнитную бурю, передает moya-planeta.ru.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило геомагнитное штормовое предупреждение, в котором присвоило буре уровень G2 (умеренная). В NOAA при этом добавили, что она вряд ли окажет влияние на электрическую инфраструктуру или энергосистемы. Впрочем, Британская геологическая служба (BGS) не исключила повышения уровня до G3 (сильная буря). Утихнуть буря, начавшаяся 28 сентября, должна в субботу.

С другой стороны, разбушевавшееся Солнце позволило жителям северных регионов — Канады, Скандинавии, Шотландии и даже Северной Англии — несколько дней наблюдать полярное сияние.