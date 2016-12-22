Party Like A Russian: Робби Уильямс выпустил клип о гулянках по-русски

Британский певец Робби Уильямс опубликовал в своем Facebook клип на песню Party Like A Russian ("Веселись как русский"). В ролике он танцует в интерьерах роскошного особняка вместе с балеринами.

Исполнитель поет о богатом русском, который приуменьшает денежные средства всей нации, строит собственную космическую станцию, "потому что может", и никогда не улыбается.

"Веселись как русский, заканчивай разговоры, танцуй так, будто головой ударился", — говорится в тексте песни.

Композиция входит в новый альбом певца Heavy Entertainment Show, отмечает Лента.ру.