В Молдове задержаны 20 сотрудников Таможенной службы

Пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински заявила, что были задержаны 20 сотрудников Таможенной службы республики в ходе спецоперации Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и службы внутренней безопасности ведомства.

"На данный момент задержаны 20 таможенников, среди которых глава таможенного поста в Бендерах. Спецоперация продолжается", — цитирует Старински sputnik.md.

С утра на пограничных пунктах Паланка и Тудора правоохранительные органы Молдовы проводят обыски. В Таможенной службе Молдовы не комментирует детали обысков.

"Что касается начатого расследования правоохранительных органов, мы воздерживаемся от каких-либо комментариев, пока операция будет полностью завершена и будут получены официальные заявления следователей", — отмечено в сообщении Таможенной службы.

Там отметили, что действия правоохранительных органов "основаны на оперативной информации и материалах, переданных управлением внутренней безопасности Таможенной службы".