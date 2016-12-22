96 миллионов пластиковых шаров помогли Калифорнии пережить засуху

Черные пластиковые шары размером с яблоко впервые появились в водохранилище Лос-Анджелеса в 2008 году: после того, как там был обнаружен высокий уровень бромата. Это канцерогенное вещество формируется в результате реакции бромида и хлора на солнечный свет.

Бромид присутствует в грунтовой воде, а с помощью хлора ведется борьба с бактериями. Для того, чтобы не допустить солнечный свет к воде, было решено "накрыть" ее пластмассовыми шарами. Со временем также выяснилось, что шары не только не пропускают солнечный свет, но и препятствуют росту водорослей, испарению и загрязнению воды, передает nat-geo.ru.

Зафиксировав положительный эффект, администрация Лос-Анджелеса решила увеличить количество шаров в водоеме. Стоимость одного шара составляет 36 центов, но в масштабах проекта речь идет о миллионных суммах: в частности, в 2015 году в водохранилище было добавлено 20 тысяч шаров, и теперь их общее количество достигает 96 миллионов. На закупку было выделено $34,5 млн. Городские власти подчеркивают, что это выгодное вложение, поскольку реконструкция резервуара стоила бы $300 млн.

Особенно важным эксперты называют защиту водоема от испарения: благодаря черным шарам Калифорния, переживающая небывалую засуху, смогла сохранить большие объемы воды.