Задержаны 28 сотрудников молдавской таможни. Подробности

Прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры НЦБК провели сегодня обыски на таможенных пунктах Паланка и Тудора. В результате, на 72 часа задержаны 28 сотрудников таможни. Речь о таможенных инспекторах, начальниках смены, а также о главе таможенного пункта Бендер. Все они задержаны по делу о коррупции.

Обыски проводились с целью найти доказательства о незаконном сборе таможенными инспекторами денег с людей, перевозивших сельхозпродукцию на рынок Украины.

Так, было установлено, что начальник смены и инспекторы таможенного поста Тудора во время выполнения служебных обязанностей вымогали и получили денежные вознаграждения от пересекавших КПП. Собранные средства они хранили в служебных кабинетах.

При проверках на таможенном посту Паланка были выявлены подобные нарушения.

В ходе расследования выяснилось, что деньги передавались от инспекторов начальникам смены, которые, в свою очередь, делились с начальниками таможенных постов.

В случае признания вины, задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.