Смартфон Galaxy S7 спровоцировал пожар. ВИДЕО

Американка стала очередной жертвой смартфона Samsung, однако на этот раз уже Galaxy S7. Гаджет воспламенился и устроил пожар в ее доме.

Сообщается, что жительница Пейнсвилла в штате Огайо оставила свой смартфон заряжаться на тумбочке. При этом женщина уверяет, что использовала оригинальное зарядное устройство.

Она также отметила, что смартфону было всего два месяца, однако проблемы с перегриванием при зарядке она заметила изначально. Тем не менее, обратившись в компанию Samsung и предьявив скриншоты, на которых было видно превышение температуры внутри устройства, она получила смартфон назад.

В настоящее время обгоревший гаджет передан представителям страховой компании, а его владелица ожидает объяснений от компании-производителя.

В Samsung прокомментировали данный инцидент, отметив, что главное для них - это безопасность клиентки, и они также ожидают результатов экспертизы, передает korrespondent.net.