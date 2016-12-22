Конец 12-летней космической миссии: Rosetta упала на комету

Космический аппарат "Розетта" завершил свою 12-летнюю миссию. Как и задумывалось учеными, он сел на комету Чурюмова-Герасименко. После этого связь с аппаратом пропала навсегда.

На поверхности кометы "Розетта" оказалась примерно в 13:39, передает meduza.io. В ходе сближения с кометой "Розетта" делала снимки небесного тела с минимального расстояния - раньше так близко он не подлетал. Как рассказывал один из участников миссии Мэтт Тейлор, "Розетта" фиксировала множество параметров газа, плазмы и пыли.

Аппарат "Розетта" был запущен в 2004 году. Его путь до кометы занял 10 лет. В 2014 году впервые в истории ученым удалось посадить космический аппарат на комету: от "Розетты" отстыковался зонд "Филы", который сел на небесное тело. Посадка прошла неидеально, связь с зондом пропала через три дня. Тем не менее, ученые получили достаточное количество данных с него.

Поскольку комета отдалялась от Солнца, и шансов восстановить связь с "Филами" становилась все меньше, в феврале 2016-го ученые решили, что больше не будут посылать ему сигналы.

В ходе миссии "Розетта" ученые опровергли теорию о том, что воду на Землю занесли кометы. В целом, наблюдений уже хватило на целый номер журнала Science. Полученных данных хватит для анализа на несколько десятилетий.