Полиция Мюнхена сделала выговор Шварценеггеру

Немецкая полиция сделала американскому актеру Арнольду Шварценеггеру выговор за езду на велосипеде по вокзалу Мюнхена.

Стражи порядка увидели двух велосипедистов, быстро ехавших по железнодорожной станции. Один из дежурных погнался за ними и, поравнявшись с тем, который держался сзади, начал объяснять ему опасность такого поведения. Мужчина ответил, что является телохранителем Шварценеггера. Страж порядка принял это за шутку, однако потом увидел, что второй нарушитель - действительно звезда "Терминатора".

В ответ на разъяснения полицейских 69-летний Шварценеггер ответил, что у него болят ноги и ходить ему тяжело. В качестве компенсации он предложил стражам порядка сделать с ним селфи (фотографии распространила пресс-служба мюнхенской полиции). После недолгого общения с ними актер ушел с вокзала пешком через северный вход, катя велосипед рядом, передает Лента.ру.

Арнольд Шварценеггер - американский актер, культурист и политик австрийского происхождения, 38-й губернатор Калифорнии. Снимался в боевиках, в том числе комедийных. Обладатель как спортивных, так и кинематографических премий, в том числе именной звезды на Аллее славы и семи титулов "Мистер Олимпия".