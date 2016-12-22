Миллионы леев сможет сэкономить государство благодаря открытию учёных Национального центра общественного здоровья. Они разработали и запатентовали новый метод выявления в крови доноров скрытого вируса гепатита B. Это предупредит распространение инфекции и будет способствовать снижению заболеваемости хроническим вирусным гепатитом.
Исследование продолжалось пять лет. Учёные обнаружили латентный вирус в 109 из 75 тысячах проб донорской крови.
"Если зараженная кровь попадает в систему переливания, растет число случаев скрытого вирусного гепатита. Заболеть могут другие люди. К тому же, заболевание может стать хроническим", - пояснил доктор медицинских наук Константин Спыну.
Вирусный гепатит B в латентной форме бывает у доноров с сильным иммунитетом. Его невозможно обнаружить при лабораторных исследованиях, утверждённых Всемирной организацией здравоохранения.
"В этой ситуации чаще всего развивается так называемое состояние носителя вируса или фаза заболевания, когда концентрация вируса мала, и его невозможно обнаружить при обычных анализах", - сказала директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь.
Благодаря этому открытию врачи Национального центра переливания крови выявляют вирусный гепатит В у шести из ста желающих сдать кровь. Если вирус попадёт в организм человека со слабым иммунитетом, у него может развиться болезнь. А в каждом случае лечение хронического вирусного гепатита обходится государству в несколько тысяч евро.
За это открытие исследователи Национального центра общественного здоровья получили шесть золотых медалей на международной конференции инноваций и технологического трансфера.
В нашей стране ежегодно выявляют 15 случаев острого вирусного гепатита B на миллион жителей. Это вдвое больше, чем в европейских государствах.
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