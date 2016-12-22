В центре столицы на День вина произошло убийство. ВИДЕО

Национальный день вина завершился трагически для 30-летнего мужчины. Его застрелили перед столичным лицеем имени Георге Асаки после потасовки с группой подвыпивших людей. Двое из числа нападавших, оба граждане Украины, задержаны.

Трагедия случилась примерно в час ночи. Погибший мужчина, его двоюродный брат и друг сидели на скамейке перед лицеем имени Георге Асаки. Они развлекались тем, что насмехались над парнем, который вышел пьяным из расположенного неподалеку ночного клуба и споткнулся, пытаясь сесть в такси.

''Мы увидели одного из них, который пытался сесть в такси. Он споткнулся и чуть не упал, а мой двоюродный брат рассмеялся. Тому это не понравилось" - рассказал Publika TV родственник погибшего.

Недовольный насмешками парень вызвал друзей. Появились человек 30 и набросились на троих шутников.

Именно застреленный позже мужчина вытащил пистолет во время драки. Но оружие выхватил один из напавших и произвел три выстрела.

''В результате потасовки с незнакомыми лицами его застрелили в живот из огнестрельного оружия. Сразу после этого нападавшие скрылись", - заявил замначальника Следственного отдела ЦИП Юрий Вакарчук.

Из-за полученных ран мужчина скончался. Вскоре полиция задержала четырех подозреваемых, среди которых одна девушка. Как сообщил глава инспектората полиции столичного сектора Центр Ион Белибов, оба - граждане Украины, 21-го и 24-х лет. Они приехали в Кишинёв для участия в футбольном матче. Одного задержали в столице, второго - на таможенном пункте Паланка. Если их признают виновными, им грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.