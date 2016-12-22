США перестали контролировать инфраструктуру интернета

В субботу 1 октября истек контракт между корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA). Об этом говорится в сообщении ICANN.

Согласно этому контракту, ICANN управляла адресным пространством интернета (доменными зонами и IP-адресами) через структуру IANA ("Администрация адресного пространства Интернет"), которая была подконтрольна министерству торговли США.

По сути инфраструктурой интернета управляла ICANN, но у американского правительства было право вето, которым оно пользовалось очень редко.

После истечения контракта IANA переходит под контроль внутренней структуры ICANN, которая будет работать в виде некоммерческой корпорации. В нее войдут представители стран-членов правительственного комитета ICANN, а также пользователи и работники интернет-отрасли.

Ранее подконтрольность IANA правительству США критиковали многие страны, в том числе Китай и Россия, отмечает ВВС.

1 октября министр связи РФ Николай Никифоров привествовал решение правительства США отказаться от контроля над IANA.

По его словам, наличие у властей США права вето на решения ICANN создавало "ассиметричную модель развития" интернета.