Toyota создала ребенка-робота для одиноких японцев

Японская корпорация Toyota Motor представила робота Kirobo Mini, который должен избавить от одиночества японцев, которые все чаще не могут найти себе партнера и не заводят детей.

Единственной его функцией является поддержание диалога, причем говорит он очень высоким голосом. Робот способен распознавать эмоции человека и реагировать на них, но не способен распознавать лица, передает ВВС.

Робот по уровню своего развития должен напоминать пятилетнего ребенка. Kirobo Mini немного покачивается, имитируя движения сидящего ребенка, у которого еще не до конца развиты навыки координации.

По мнению одно из создателей Kirobo Mini, дизайнера Фуминори Катаока, подобные функции должны способствовать появлению эмоциональной привязанности к роботу.

Своим изобретением Toyota пытается смягчить последствия негативных демографических тенденций в Японии, которая лидирует по показателям старения населения среди развитых стран. Кроме того, многие японские женщины отказывают заводить детей.

Компания планирует начать продажу роботов со следующего года; стоимость Kirobo Mini составит 39,8 тыс. иен (примерно 392 доллара). Toyota не планирует экспортировать робота в другие страны.

Как заявляют в компании, создание Kirobo Mini стало важным шагом на пути к изобретению более продвинутых роботов, способных распознавать и реагировать на человеческие эмоции.