"Партия Шора": движение "Равноправие" поменяло название

Общественно-политическое движение "Равноправие" поменяло название. Теперь оно будет именоваться "Партией Шора".

Решение приняли на седьмом съезде организации, а сегодня в Минюст подали пакет документов для регистрации нового названия. Совет аргументировал это решение тем, что не стоит прятаться за красивыми и пустыми названиями.

Мэр Оргеева Илан Шор принял руководство движением "Равноправие" в июне этого года. Бывший лидер движения Валерий Клименко стал исполнительным директором.

Зачитала решение о переименовании пресс-секретарь главы формирования: "Я решил переименовать партию, в том числе, и, благодаря общественной поддержке, которой пользуюсь, которую постоянно учитываю и за которую признателен. Мне нечего скрывать. Подтверждением тому служит мое имя в названии партии.



Движение "Равноправие" существует с 1998 года.