Решение начать избирательную в кампанию в Яссах лидер Либеральной партии назвал неслучайным. "Это отражает суть моей предвыборной программы и причину, по которой я участвую в президентской гонке", - отметил Гимпу.

"Мои кровные братья, положа руку на сердце, я признаюсь вам, что хочу остаться без работы. Я не хочу быть президентом государства Республика Молдова. Я хочу, чтобы эта должность перешла в Бухарест, в Котрочены. Чтобы там был президент всех румын. Я буду президентом, которые подготовит и совершит объединение", - заявил кандидат ЛП в президенты.



Как уверен вице-председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, положительные последствия объединения Молдовы и Румынии почувствуют оба государства.

"Пришло время, когда мы можем и должны открыто говорить про объединение. Потому что это касается нашей национальной идентичности, возвращения к истине, к румынизму. Мы должны осознать, что мы румыны, оставаясь при этом молдаванами. Объединение было и останется главной жизненной целью Михая Гимпу, целью моей жизни и каждого члена Либеральной партии", - сказал вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ.

Представление предвыборной программы завершило выступление исполнителя Вали Богян.