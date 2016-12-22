Неизвестные с оружием напали на Ким Кардашьян в парижском отеле

Вооруженные неизвестные в воскресенье, 2 октября, напали на модель, актрису и светскую львицу Ким Кардашьян в парижском отеле. По данным агентства Reuters, преступники похитили ювелирные украшения звезды реалити-шоу.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на представителя звезды, двое мужчин в масках и в форме полицейских взяли модель в заложники в номере, где она остановилась. "Она потрясена, но физически невредима", - сообщил представитель Кардашьян.



В свою очередь источники в полиции сообщили Reuters, что нападавших было пятеро. Они похитили у Кардашьян драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов. Преступники ворвались в номер примерно в три часа утра.



Представитель французского МВД сообщил CNN, что преступники заперли Кардашьян в ванной комнате, после чего скрылись, забрав с собой два сотовых телефона и ювелирные изделия на миллионы долларов.



Как говорится в Twitter AFP, после беседы в полиции Парижа по поводу ограбления Ким Кардашьян уехала из Франции.



Также стало известно, что муж звезды рэпер Канье Уэст накануне прервал выступление на Meadows Festival в Нью-Йорке, сославшись на "чрезвычайное происшествие в семье". Точную причину артист не уточнил. По данным Reuters, Уэст к тому моменту находился на сцене чуть меньше часа. В Twitter фестиваля подтвердили информацию о прерванном концерте Уэста.



Светская львица прибыла в столицу Франции, чтобы присутствовать на Неделе моды, напоминает newsru.com.