Взлеты и падения кандидатов в президенты: итоги опроса общественного мнения

Социалист Игорь Додон продолжает уверенно лидировать в опросах общественного мнения. За него на президентских выборах проголосовали бы более 30 процентов избирателей. Таковы результаты опроса, представленные сегодня компанией Intelect Group.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что с июля уровень доверия к Игорю Додону увеличился на семь процентных пунктов. Примерно на три процентных пункта улучшил свой предыдущий результата лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

За председателя Демократической партии Мариана Лупу готовы проголосовать 12%. Почти на пять процентных пункта ухудшила свой предыдущий результат лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Она сейчас на четвертом месте рейтинга.

Улучшил свой результат лидер Народной европейской партии Юрий Лянкэ, ему отдали бы предпочтение почти семь процентов избирателей. За кандидата от политформирования "Наша партия" Дмитрия Чубашенко готовы отдать свои голоса 4,6% избирателей. За Гимпу проголосовали бы чуть больше двух с половиной процентов. У остальных кандидатов – меньше одного процента возможных голосов.

Почти 15% избирателей еще не определились, за кого они готовы отдать голоса на президентских выборах.

Опрос общественного мнения проводился с 19 по 28 сентября, в нем участвовали 2100 респондентов. Коэффициент погрешности составляет плюс-минус три процента