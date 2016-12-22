Район Штефан-Водэ: 40-летний мужчина обезглавил сожительницу

40-летний житель села Олэнешты Штефанводского района задержан за убийство сожительницы. Преступление произошло минувшим вечером.

На месте происшествия полиция нашла обезглавленное тело 42-летней женщины.



Как сообщают правоохранители, мужчина находится на учёте у психиатра. Выяснилось также, что он вместе с убитой часто злоупотреблял алкоголем, а их встречи нередко заканчивались скандалами.

У убитой был несовершеннолетний ребёнок, но ранее её лишили родительских прав.



Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа.