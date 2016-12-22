Андрей Доника, обливший министра молоком, проведет под арестом 25 дней

25 дней проведет за решеткой гражданский активист Андрей Доника. В минувшую пятницу он выплеснул ведро молока на министра финансов.

Инцидент произошёл у здания правительства перед трейлерами, незаконно установленными на перекрестке улицы Пушкина и бульвара Штефан чел Маре. Доникэ подошел к министру со спины, выплеснул молоко и сбежал. Через несколько часов хулигана задержали.



Уголовный кодекс предусматривает за хулиганство штраф до 14 тысяч леев, до 240 часов общественных работ или до трех лет тюрьмы.