Nokia вернется на рынок смартфонов

Финская компания Nokia готовит к выпуску несколько Android-смартфонов, один из которых засветился в тесте производительности Geekbench. Nokia D1C станет бюджетным устройством линейки со слабыми характеристиками.

Согласно сведениям из базы данных Geekbench, D1C получит восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Также он оснащен 3 гигабайтами оперативной памяти. Однако информации о диагонали экрана, его разрешении, а также о камерах устройства на данный момент нет.

Смартфон будет работать на Android 7.0 Nougat. Кроме D1C, Nokia представит еще три или четыре устройства, среди которых будут не только смартфоны, но и планшеты. Девайсы должны быть представлены до конца 2016 года, когда истечет срок действия соглашения между Nokia и Microsoft, передает Лента.ру.

Microsoft купила мобильный бизнес Nokia в 2014 году, но вскоре после этого финский бренд исчез со смартфонов компании, уступив место названию Lumia. В мае 2016 года Nokia подписала соглашение с HMD Global Oy, которая будет производить устройства компании в ближайшие десять лет.