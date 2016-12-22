Facebook заблокировал аккаунт блогера за фото кота в деловом костюме

Facebook-аккаунт индийского блогера Варуна Кришнана был заблокирован администрацией соцсети за фотографию кота в деловом костюме.

По словам Кришнана, его страница была удалена после того, как он отправил своему товарищу забавную картинку. "Я общался с друзьями в WhatsApp, и мне прислали фотографию кота. Она было настолько милая, что я сразу же отправил ее своему товарищу", - рассказал он.

"Когда сообщение было отправлено, Facebook потребовал от Кришнана повторно ввести свои личные данные. Прежде чем я успел хоть что-то понять, все мои девайсы оказались отключены от социальной сети. Даже на компьютере страница оказалась заблокирована. Затем через приложение Messenger меня уведомили о том, что я отключен от Facebook, - добавляет блогер. - Исчезли все мои публикации, посты и фотографии. Из-за фотографии кота они за считаные секунды полностью стерли все признаки моего присутствия в соцсети".

В итоге Facebook восстановил страницу Кришнана, но никак не объяснил причину блокировки аккаунта, заявив только, что фото (не уточняется какое именно) нарушает условия пользования социальной сетью, передает Лента.ру. Сотрудники Mashable предположили, что возможной причиной блокировки является едва заметный текст, расположенный за спиной кота на оригинальной фотографии.