Врачи: взрослого человека впервые вылечили от ВИЧ

Британские медики из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского и Королевского колледжей Лондона заявили о первом случае излечения от ВИЧ-инфекции взрослого человека.

От ВИЧ-инфекции вылечился 44-летний британец. Он стал первым из 50 человек, успешно прошедшим специальную противовирусную терапию. Новая методика, по словам ученых, позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен. Как показали исследования, содержание вируса в его крови после прохождения терапии столь мало, что привело к отрицательным результатам анализов.

Стандартная антиретровирусная терапия подавляет активные инфицированные клетки, но не затрагивает остальные зараженные T-лимфоциты. Это означает, что существующие в настоящее время препараты способны контролировать активность ВИЧ-инфекции, но не избавляться от нее. Ученые отмечают, что предложенная ими терапия пока проходит испытания и не предназначена для широкого клинического внедрения, передает Лента.ру.

К 2014 году, по данным ВОЗ, около 37 миллионов человек в мире были инфицированы ВИЧ, а 34 миллиона умерли от причин, связанных с заболеванием. К этому же времени от вируса ежегодно погибали около 1,5 миллиона человек и около 2,2 миллиона становились носителями вируса. Противовирусную терапию получают менее половины заболевших.