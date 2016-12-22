Линдси Лохан оторвало часть пальца во время отдыха в Турции

Актриса Линдси Лохан лишилась половины безымянного пальца левой руки во время отдыха в Турции, сообщает портал TMZ.

Она каталась на яхте и решила самостоятельно подтянуть якорь, но запуталась и упала в воду, а цепь во время падения оторвала ей фалангу пальца. Часть пальца в итоге нашли на палубе, а Лохан срочно доставили в местную больницу. Хирургу удалось восстановить его, передает Лента.ру.

В своем Instagram актриса опубликовала небольшое видео, на котором показала перебинтованную руку.

Лохан с детства снимается в кино. В 11 лет она сыграла главную роль в комедии "Ловушка для родителей" (1998). После этого актриса снялась, в частности, в фильмах "Чумовая пятница" (2003), "Дрянные девчонки" (2004), "Сумасшедшие гонки" (2005), "Поцелуй на удачу" (2006) и "Крутая Джорджия" (2007).