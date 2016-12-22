Китай открыл для туристов секретный ядерный завод. ФОТО

Китайские власти рассекретили подземный ядерный центр "Атомный завод номер 816" и пустили туда иностранных туристов.

Объект находится в районе города Чунцин на юго-западе Китая. Его открыли для посетителей после года реставрационных работ, сообщает korrespondent.net.

Подземный комплекс включает в себя 20 километров туннелей, соединяющих 18 помещений. При этом одно из них (высотой почти 80 метров) является самым большим подземным помещением в мире, созданным людьми.

Экскурсия по заводу занимает около трех часов и посетители дорлжны четко следовать указаниям гидов, чтобы не заблудиться.

Строительство объекта "Атомный завод номер 816" началось в 1966 году в рамках программы милитаризации Китая. Предполагалось, что завод будет производить оружейный плутоний. В создании центра принимали участие порядка 60 тысяч человек. В 1984 году работы были прекращены.