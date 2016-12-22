Польские женщины вышли на массовую забастовку против абортов

есятки тысяч женщин присоединились в Польше к массовой забастовке, получившей название "Черный понедельник". В рамках этой акции ее участницы под разными предлогами отказались выходить на работу и отправлять дочерей в школу, чтобы выразить протест против планов полного запрета абортов в республике.

На официальной странице Всепольской забастовки женщин в социальной сети Facebook, намерение принять в ней участие выразили почти 100 тыс. человек, отмечает ТАСС. Как поясняют организаторы, участницам акции предлагается не выходить в этот день на работу, воспользовавшись закрепленными в законодательстве возможностями, такими как отгул, отпуск, необходимость ухода за ребенком или желание сдать кровь. Согласно планам, официально забастовка должна продлиться до шести вечера.

В рамках акции в разных городах Польши в течение дня пройдут пикеты, манифестации, концерты, встречи, дебаты, тренинги. Все участники и участницы в знак причастности к акции одеты исключительно в черное. Многие мужчины выразили желание поддержать представительниц прекрасного пола и заявили о намерении в этот день приготовить обед и бутерброды для бастующих жен. Поддерживают протестующих и некоторые работодатели - по случаю забастовки полностью закрываются кафе, рестораны, магазины. На работу в парламент также отказались выходить представители и представительницы оппозиции.

В сентябре в польском парламенте состоялось обсуждение двух законопроектов, касающихся абортов. Один из них, предложенный общественной организацией "Стоп абортам", предлагает полностью запретить в республике эту операцию и сурово наказывать прибегающих к ней женщин, включая уголовное преследование. По итогам первого чтения этот проект был отправлен на доработку. Другой проект общественного комитета "Спасем женщин", который дает право прерывать беременность до 12-й недели без каких-либо ограничений, а после этого срока - по медицинским показаниям, был отвергнут депутатами.

Дискуссия в парламенте и в СМИ по данному вопросу быстро перенеслась на улицы польских городов, уже прошли несколько протестных акций. За развитием ситуации следят в Европарламенте, где несколько партий предложили вынести вопрос соблюдения прав женщин в республике на рассмотрение. Пока же в Польше действует закон, запрещающий аборты без медицинских оснований - наличия угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода. Кроме этого, беременность в стране можно прервать в случае, если она наступила вследствие изнасилования.