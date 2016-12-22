Из-за неизлечимой болезни вымер целый вид земноводных

В ботаническом саду Атланты умер единственный представитель семейства квакш из вида Ecnomiohyla rabborum. Все его сородичи ранее стали жертвой неизлечимой болезни.

Квакши Ecnomiohyla rabborum — небольшие земноводные длиной от 62 до 100 мм, покрытые зернистой кожей коричневого или зеленовато-коричневого цвета. Они ведут ночной образ жизни, питаясь насекомыми. Отличительной особенностью рода является забота самцов о головастиках. Самки откладывают около 60—200 яиц в наполненные водой части растений и сразу покидают места кладок, а на их место приходят самцы. Они остаются в воде неподвижно, позволяя малышам отщипывать кусочки их кожи для пропитания — до тех пор, пока потомство само не станет самостоятельным.

Ecnomiohyla rabborum — эндемики двух провинций Панамы, где обитали в лесах на высоте от 900 до 1500 метров над уровнем моря. Но уже к началу XXI века в дикой природе их не осталось: естественным врагом этих квакш стал поразивший их хитридиомицетный грибок Batrachochytrium dendrobatidis.

Грибок переносится через зараженную воду, а также в виде спор по воздуху или на перьях птиц. Он широко распространен у лягушек в Северной и Южной Америках, Австралии и Европе. Только в Центральной Америке Batrachochytrium dendrobatidis заставил исчезнуть около 40% видов земноводных, и противодействия ему нет: лягушки не могут выработать иммунитет, а ученые не нашли лекарства. Жертвой заражения стали и Ecnomiohyla rabborum; в последний раз в дикой природе этих лягушек видели в 2007 году, отмечает nat-geo.ru.

С тех пор, как ученые узнали об опасности грибка, лягушек стали забирать в зоопарки и другие природоохранные центры, но заболевание настигало их и там. К 2016 году единственной живой квакшей этого вида был самец по кличке Тафи (Toughie), обитавший в ботаническом саду Атланты. Его точный возраст неизвестен: животное забрали из панамских лесов в 2005 году уже взрослым. По приблизительным данным, на тот момент ему было 12 лет.

Тафи и его сородичи жили в обособленном павильоне, посетители не могли видеть и контактировать в редкими земноводными. Однако все представители Ecnomiohyla rabborum оказались поражены грибком и умерли, не успев оставить потомство, а недавно скончался и Тафи, положив тем самым конец целому виду.