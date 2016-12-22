Глава МИД Великобритании назвал Африку страной

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон допустил грубую ошибку, назвав Африку страной, а не континентом.

"Несмотря на все проблемы, средняя продолжительность жизни в Африке удивительно выросла с тех пор, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему", - заявил Джонсон 2 октября, выступая на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.

Видеозапись выступления министра опубликована на официальном канале партии на YouTube. Джонсон допускает оговорку на 24-й минуте речи, отмечает newsru.com.