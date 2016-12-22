Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за изучение "самопоедания"

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена японскому биологу Йосинори Осуми за исследования механизмов аутофагии ("самопоедания") — процесса разрушения компонентов клетки внутри нее.

Аутофагия является одним из способов избавления клетки от ненужных компонентов. С нарушениями этого процесса связаны различные заболевания, включая рак, болезнь Паркинсона и диабет второго типа.

"Открытия, сделанные Осуми, привели к новому пониманию того, каким образом клетка перерабатывает свое содержимое," - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

4 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике, 5 октября - по химии, 7 октября - Нобелевской премии мира, 10 октября - премии по экономике.

На официальном сайте Нобелевского комитета указано, что дата присуждения премии по литературе будет объявлена позднее. Предполагается, что лауреата назовут 13 октября, отмечает meduza.io.