Президентом Эстонии впервые избрали женщину

Новым президентом Эстонии избрана Керсти Кальюлайд, представляющая сейчас страну в Европейской счетной комиссии. Она станет первой в истории страны женщиной-президентом.

Президента в понедельник выбрал парламент Эстонии. Кальюлайд была единственным кандидатом, отмечает ВВС.

За нее проголосовали 81 депутат из 98 присутствовавших при голосовании. Остальные 17 депутатов не заполнили бюллетени для голосования, что считается за голос "против". Еще три депутата не явились на заседание.

Для победы Кальюлайд надо было набрать хотя бы две трети голосов - то есть, заручиться поддержкой 68 депутатов парламента из 101.

Эстония в соответствии со своей конституцией является парламентской республикой. В связи с этим полномочия президента страны сильно ограничены. Эта должность считается скорее символической.

Парламент Эстонии уже пытался избрать президента в августе, но ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов. Повторная попытка была предпринята в конце сентября коллегия, но вновь завершилась неудачно.

По данным Delfi, 46-летняя Кальюлайд получила образование в области биологии и управления бизнесом. Первую крупную должность она получила в конце 1990-х годов, став руководителем проектов инвестиционного банковского дела в банке Hansapank.

В 1999 году Кальюлайд была назначена советником премьер-министра Марта Лаара по экономике, а сразу после присоединения Эстонии к ЕС весной 2004 года ее назначили представлять страну Кальюлайд в Европейской счетной комиссии. Там она проработала 12 лет, то есть два срока полномочий.