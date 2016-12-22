"И ПСРМ, и ПКРМ представляли когда-то единую команду. Именно они создали основы той преступной схемы вывода денег из BEM, когда этот банк был под их руководством и абсолютным контролем. Затем в 2009 году ЛДПМ получила полный контроль над BEM и безраздельно руководила им. Разве не депутаты ЛДПМ были теми, кто пользовались средствами этих банков, чтобы профинансировать создание своего телевидения и предвыборные кампании? Но самое главное, верх всего лицемерия в том, что они совершено не задумывались и не беспокоились, что эти деньги украдены из банка за счет граждан Республики Молдова. А сейчас они вдруг проснулись, а правительству приходится исправлять эти ошибки и все допущенные ими в прошлом беззакония", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Сегодня в связи с отсутствием кворума парламент так и не смог рассмотреть предложение социалистов о вынесении вотума недоверия правительству Филипа. Инициативу вынесли, когда кабмин принял под свою ответственность пакет из семи законов. Предложение ПСРМ поддержали депутаты коммунисты и либерал-демократы. Всего инициативу подписали 37 законодателей. Для принятия вотума недоверия необходим по меньшей мере 51 голос.

Социалисты и коммунисты сообщили, что выдвинут новый вотум недоверия правительству.

"Я уже поговорил с коллегами из других оппозиционных партий и в конце нынешней или на будущей неделе мы выдвинем новый вотум недоверия. В регламенте указано, что вотум не может быть выдвинут по этому же вопросу, но мы найдём другой повод. А относительно этого вопроса мы сегодня, самое позднее завтра, обратимся за разъяснением в Конституционный суд", - сказал председатель ПСРМ Игорь Додон.

Ранее Конституционный суд разъяснял, что включенный в повестку дня вотум недоверия считается провалившимся, если в парламенте отсутствует кворум.