В Кишиневе подписали несколько соглашений о сотрудничестве между Молдовой и Белоруссией

До конца 2017 года в Кишиневе соберут 20 новых троллейбусов. Детали доставят из Белоруссии. Соответствующее соглашение подписали сегодня в ходе молдо-белорусского экономического форума в Кишиневе премьеры Молдовы и Белоруссии Павел Филип и Андрей Кобяков.

Кроме того, были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве между двумя странами. Оба премьера отметили, что достигнутые договорённости поспособствуют дальнейшему развитию обеих стран.



"Белоруссия оставалась нашим другом в трудные времена. Мы считаем, что благодаря нахождению нашей страны в зоне свободной торговли, у нас есть дополнительные возможности создания совместных предприятий. К примеру, хочу отметить, что начав с проекта сборки белорусских троллейбусов, мы смогли продвинуться и разработать аналогичный проект сборки в Кишиневе белорусских автобусов", - сказал премьер Павел Филип.



"По экспорту продуктов в нашу страну Молдова занимает четвертое место среди стран СНГ. В свою очередь Белоруссия - одна из первых десяти стран экономических партнеров Молдовы и остается главным потребителем вин и сельхозпродуктов. Серьезные перспективы мы видим в реализации совместных проектов. В Молдове с успехом собирают белорусские троллейбусы, а в этом году стали собирать автономные троллейбусы гибридного типа. Не так давно была начата сборка белорусских тракторов в Гагаузии", - отметил глава кабмина Белоруссии Андрей Кобяков.