Илан Шор остается под домашним арестом

Мэр Оргеева Илан Шор остается под домашним арестом. Столичная апелляционная палата отклонила сегодня жалобу его адвокатов. Осталось в силе решение первой инстанции, продлившей ранее арест Шору на 30 суток.

Во время заседания у суда собрались сотни сторонников мэра Оргеева. Затем разочарованные сторонники Шора направились к офису ОБСЕ в Молдове, чтобы передать петицию с требованием обратить внимание на беззакония в адрес мэра Оргеева.

Мэра Оргеева обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Его задержали в конце июля, сейчас он находится под домашним арестом. Расследование по ЭТОМУ делу завершено. В конце августа материалы передали в суд. Прокуроры требуют для оргеевского мэра 15 лет тюрьмы.

В прошлом году мэр Оргеева также находился под домашним арестом, проходя по делу о выдаче невозвратных кредитов из BEM, Banca Socială и Unibankа.