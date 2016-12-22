Берлускони не смог прийти в суд из-за госпитализации

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пропустил начало суда по своему делу из-за медицинского обследования в Нью-Йорке. В Италии бывший премьер обвиняется в подкупе свидетелей в деле о проходивших на его вилле эротических вечеринок и его связи с несовершеннолетней танцовщицей-марокканкой.

Как сообщили адвокаты Берлускони, он проходит обследование в одной из Нью-Йоркских клиник. Берлускони несколько месяцев назад перенес операцию на сердце, однако в последнее время его состояние не ухудшалось.

В конце сентября бывший премьер и медиамагнат отметил восьмидесятилетие, отмечает ВВС.

Суд по делу о подкупе свидетелей перенесен на 15 декабря. В рамках дела Берлускони обвиняется в даче взяток на сумму около 11 млн долларов ряду фигурантов открытого против него дела о связи с несовершеннолетней марокканкой по прозвищу Руби. По версии следствия, эта связь имела место на одной из организованных бывшим премьером эротических вечеринок.

Суд оправдал Берлускони по этому делу, постановив, что он не мог знать о несовершеннолетии Руби, но прокуратура открыла новое дело - о подкупе свидетелей. По нему, кроме самого Берлускони и Руби, проходят еще 22 человека.