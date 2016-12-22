Россиян хотят штрафовать за скачивание отечественных фильмов

В России могут ввести персональную административную ответственность за нелегальное скачивание в интернете кинопродукции отечественного производства. По данным RNS, в настоящее время вопрос обсуждается в правительстве в режиме неофициальных межведомственных консультаций.

Аналогичная система действует в некоторых странах Европы, например, в Германии. Там нарушителя вычисляют по IP-адресу и выписывают штраф, сумма которого может достигать тысячи евро. Аналогичным образом собираются выявлять пиратов и в России, сообщил RNS источник, осведомленный о ходе консультаций.

Источник агентства отмечает, что вариант со штрафами для пользователей может стать реальностью, если не пройдет текущее предложение Минкультуры. Ведомство предлагает поправки в “антипиратский” закон, предлагающие досудебную блокировку размещающих нелегальный контент сайтов.

В сообщении RNS отмечается, что в правительстве планируют штрафовать лишь за нелегальное скачивание российской кинопродукции - фильмов, имеющих удостоверение национального фильма. В министерстве культуры изданию подтвердили, что разговоры о штрафах ведутся, но подчеркнули, что никаких официальных консультаций по данному вопросу не было, передает Вести.ру.