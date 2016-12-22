Полиция Японии расследует массовое убийство в больнице

Полиция японского города Йокогама подозревает, что смерти 48 пациентов больницы Огучи, которые лежали в палатах на одном и том же этаже, связаны между собой и были результатом отравления.

Изначально полиция расследовала убийство двух пациентов. При вскрытии патологоанатом обнаружил, что они умерли из-за того, что в капельницу были добавлены химикаты, которые используются в моющем средстве. В ходе обысков в больнице полиция нашла следы проколов в 10 из 50 пакетах для капельниц, хранящихся в сестринской. Это навело следователей на мысль, что насильственной смертью умерли больше пациентов, чем изначально предполагалось. Затем расследование было расширено, так как внимание полиции привлекло еще 46 подозрительных смертей, которые произошли на том же этаже.

Анонимный источник сообщил СМИ, что скорее всего, преступник разбирается в медицине, и не исключается, что убийства совершил сотрудник больницы. Два последних пациента умерли во время трехдневных каникул в Японии, когда больница была закрыта для посетителей.

Сотрудники госпиталя не сразу увидели связь между смертями, так как многие пациенты – очень пожилые или смертельно больные люди. Однако со временем стало понятно, что смертность в стенах больницы несколько увеличилась, передает Вести.ру.

Полиция признала, что не сможет проверить наличие яда в телах всех 48 пациентов, так как многие уже были кремированы. Расследование продолжается. Правоохранительным органам еще предстоит установить мотив преступлений и найти подозреваемых.