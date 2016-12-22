Чрезвычайное положение в Турции продлено на три месяца

Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца. Решение об этом было принято в понедельник, 3 октября, на заседании кабинета министров под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рекомендацию о продлении ЧП по результатам заседания в Анкаре 28 сентября высказал Национальный совет безопасности. Принятие соответствующего решения было чистой формальностью, отмечает агентство AFP. Чрезвычайное положение в Турции сроком на три месяца было введено 20 июля после неудавшейся попытки государственного переворота. Оно позволяет президенту и правительству вводить новые законы без одобрения парламента. Эрдоган тогда заявлял, что введение чрезвычайного положения соответствует конституции страны, и что он как президент и главнокомандующий будет работать вместе с военными, чтобы освободить Турцию от "вируса", отмечает dw.com.

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