Настоящий возраст сантехника Марио удивил весь геймерский мир

Весь геймерский мир оказался озадачен, когда узнал настоящий возраст Марио, усатого итальянского сантехника, знакомство с которым у многих произошло уже более тридцати лет назад.

Впервые он появился в 1981 году в игре для аркадных автоматов под названием Donkey Kong. В то время у Марио ещё не было имени, и все называли его просто "Прыгающим парнем".

Спустя четыре года у него появилась собственная игра, Super Mario, и с тех пор игростройный гигант Nintendo год от года клепает игры с приключениями усатого спасителя принцесс, а количество проданных копий уже перевалило за 310 млн.

Марио является одним из самых узнаваемых персонажей во всём мире, и на его играх выросло уже не одно поколение фанатов. Однако сколько же ему лет? Ответ на этот вопрос был известен лишь немногим, отмечает gmbox.ru.

С его пышными усами этот "мужчина в самом расцвете сил" может оказаться если не преклонного, то хотябы среднего возраста, где-то между 35 и 45. В 1993 году вышел фильм Супербратья Марио, где его роль исполнил Боб Хоскинс – тогда актёру было примерно 50 лет.

Но неожиданно фанаты откопали старое десятилетнее интервью с Сигэру Миямото (отцом Марио), в котором он рассказал о реальном возрасте героя своих игр.

"Мне кажется, что это произошло случайно – тот факт, что мы не поставили никаких ограничений на Марио, как на персонажа" - сказал Миямото журналу Nintendo Online Monthly.

"Обычно, когда вы создаёте персонажа и преподносите его всему миру, вы рассказываете о нём все подробности: какой его любимый цвет? какую еду он любит? Но с Марио, помимо того факта, что ему где-то 24-25 лет, мы ничего не обозначили".