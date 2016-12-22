Саудовская Аравия перешла на григорианский календарь в целях экономии

Саудовская Аравия решила перейти с исламского лунного календаря Хиджры на солнечный григорианский календарь с тем, чтобы сэкономить деньги на зарплате госслужащим.

Как сообщает The Independent, решение о переходе с календаря, традиционного для королевства Саудовская Аравия со времен его образования в 1932 году, реализуется с 1 октября в рамках объявленных правительством мер по оптимизации финансовых расходов. В кабинете министров подсчитали, что в ходе календарной реформы работники бюджетной сферы недополучат зарплату за 11 дней.

Летоисчисление в исламском календаре ведется с даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину - 16 июля 622 года н. э.

Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев длительностью 29 или 30 дней. Год обычно содержит 354 дня, то есть в нем на 11 дней меньше, чем в григорианском календаре, по которому живут в западных странах мира. Сутки, согласно мусульманскому календарю, начинаются в момент захода солнца, а не в полночь, как в григорианском календаре.

Таким образом, при переходе на новый календарь бюджетники будут получать ту же сумму за год, в котором будет на 11 рабочих дней больше. При этом порядок выплаты им зарплаты подгонят под правила, которыми регламентируется выплата зарплаты частному сектору, передает vesti-ukr.com.