Двойное убийство в Яловенском районе

Двойное убийство в Яловенском районе. В селе Гэурены нашли мёртвыми мужчину и женщину, которые проживали вместе. Тело погибшего обнаружили в собственном доме, а труп женщины - в винограднике. Полиция разыскивает убийцу.

Труп мужчины обнаружил сосед. В убийстве подозревали погибшую. Однако её тело нашли спустя день в винограднике в километре от дома. Обе жертвы скончались от травмы головы. Правоохранители предполагают, что в оба убийства совершил один человек.

"Примерно в 15 часов нам сообщили, что в селе Гэурены сосед обнаружил тело мужчины со следами насильственной смерти. Позднее, 1 октября, в винограднике обнаружили тело женщины. Выяснилось, что это сожительница мужчины", - заявил инспектор полиции Яловен Павел Дамаскин.

Соседи говорят, что ничего подозрительного не слышали. Если преступников поймают, им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.