В Турции отстранили от работы почти 13 тыс. полицейских

Власти Турции отстранили от работы 12,8 тысячи полицейских, сообщила турецкая полиция.

Их подозревают в связях с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого власти Турции считают организатором неудавшейся попытки государственного переворота в июле этого года.

Всего от своей работы, согласно сообщению, было отстранено 2,5 тысячи руководящих работников полиции, передает ВВС.

В последние месяцы по стране прокатались серия арестов и увольнений тех, кого подозревают в причастности к попытке переворота. Всего было уволено или отстранено более 100 тысяч госслужащих, в числе которых оказались учителя, судьи, прокуроры и другие. Власти страны также после переворота провели масштабные чистки в рядах армии.

Также в Турции закрыли несколько тысяч организаций, которые, по мнению властей, связаны с Гюленом. Среди них школы, благотворительные фонды, профсоюзы и другие.

В понедельник власти Турции продлили режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Это дает им возможность проводить массовые аресты в связи с переворотом. Всего с июля было арестован около 32 тысяч человек. Сам Гюлен отрицает свое участие в организации переворота. Проповедники, живущий в США, обещал вернуться в Турцию, если будет доказана его вина.