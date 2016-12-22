Американские дипломаты пожаловались на слежку в России

Случаи слежки за американскими дипломатами в России значительно участились, заявила на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепа Элизабет Трюдо. По ее словам, в ведомстве обеспокоены тем, как обращаются российские власти с сотрудниками американской дипломатической миссии в последние два года.

Ранее ее просили прокомментировать сообщение "Радио Свобода" о том, что в прошлом году двум американским дипломатам на конференции в Санкт-Петербурге подмешали в напитки обездвиживающие препараты.

В своей информации "Радио Свобода" ссылается на некие анонимные источники, которые якобы заявляют, что тогда факт отравления не стали предавать огласке, а России Госдеп США отправил так называемый "тихий протест".

Элизабет Трюдо отказалась комментировать эти сообщения, ни подтвердив, ни опровергнув их, отмечает ВВС .