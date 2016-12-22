После полуночи вступят в силу новые тарифы на топливо

Небольшое снижение цены ожидается на бензин, солярка же, напротив, подорожает. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на топливо. Ценники сменят на ближайшие две недели.

Литр бензина Премиум будет стоить максимум 16 леев 24 бана, со снижением в один бан. На 21 бан подорожает дизтопливо. На заправках его цена может подняться до 14 леев и трех банов. Новые тарифы вступят в силу после полуночи.

Компаниям, которые будут продавать горючее по более высоким ценам, грозят штрафы.