Водопроводная вода в Молдове не соответствует санитарным нормам

70% водопроводной воды в Молдове не соответствует санитарным нормам. К такому выводу по результатам собственного исследования пришли сотрудники республиканского Восточно-Европейского фонда.

Выяснилось, что 69% проб воды не соответствует физико-химическим нормам, а 44% - микробиологическим. В частности, в воде слишком много или недостаточно натрия и бора. По словам экспертов, основные причины загрязнения - изношенность водопроводных сетей или несоблюдение технологий очистки, на что часто не хватает денег.

Пробы воды брали в частных квартирах и общественных учреждениях - то есть, в больницах, детских садах и школах - в 44-х населенных пунктах страны, включая три муниципия.