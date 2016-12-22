Смартфоны на Android избавят от разъема для наушников

Международная организация USB Implementers Forum сертифицировала новый стандарт, который позволяет выводить звук через порт USB Type-C. Целью нововведения является полный отказ от привычного 3,5-миллиметрового аудиоразъема.

Cтандарт USB Audio Device Class 3.0 дает возможность использовать порт USB Type-C для подключения аудиоустройств. Кроме того, теперь производители наушников и акустических систем смогут создавать продукты, совместимые с любыми разъемами USB-C в смартфоне, планшете и ПК. Спецификации позволяют использовать порт как для аналогового, так и для цифрового звука, передает Лента.ру.

USB Type-C уже используется в большинстве нынешних Android-флагманов для зарядки, поэтому аналитики считают, что благодаря новому стандарту производители откажутся от устаревшего порта для наушников уже в 2017 году. Отмечается, что благодаря этому они смогут уменьшить толщину современных устройств на один миллиметр, а также освободить пространство внутри корпуса.