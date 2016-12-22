Россия сообщила об обстреле посольства в Дамаске из минометов

Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу, никто из сотрудников не пострадал, сообщили в МИД России.

"Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб", - отметили в МИД.

По данным дипломатов, еще две мины разорвались рядом с посольством. В МИД также сообщили, что обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируют боевики из группировок "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России) и "Файлак ар-Рахман".

Посольство России в сирийской столице и раньше становилось целью атак, отмечает ВВС. В мае 2015 года его также обстреляли из миномётов. По мнению МИД России, огонь тогда также велся из района Джобар, подконтрольного сирийским повстанцам. Кроме того, об обстрелах дипмиссии сообщалось в 2013 году.