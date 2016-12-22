Каушанский район: молодой человек погиб, пытаясь запрыгнуть в коляску мотоцикла

23-летний молодой человек погиб минувшей ночью в ДТП. Трагедия произошла у въезда в город Каинары Каушанского района.

По данным полиции, мужчина попытался запрыгнуть в коляску мотоцикла, который двигался на скорости, но не удержал равновесие и упал на землю. От полученной травмы он скончался.

И в столице этой ночью произошла авария. Двое жителей Кишинева оказались в больнице после того, как машина, в которой они находились, перевернулась. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.